UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Générac

Journées Européennes du Patrimoine à la Maison Forte du Prat Générac

samedi 19 septembre 2026 · Générac

Journées Européennes du Patrimoine à la Maison Forte du Prat Générac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
195 Lieu-dit Le Prat
Ville
33920 Générac
Département
Gironde
Tarif

Générac

Journées Européennes du Patrimoine à la Maison Forte du Prat

195 Lieu-dit Le Prat Générac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

La maison forte du Prat ouvre ses portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine !

Découvrez un patrimoine rare en Gironde lors de 2 visites guidées gratuites (sur inscription uniquement)
• Samedi 19 septembre à 15h30
• Dimanche 20 septembre à 10h30
Durée de la visite environ 1h30. Au programme une visite accompagnée par les propriétaires des lieux qui commencera dans le jardin par un historique du bâtiment, avant de découvrir les intérieurs (cuisine, grand escalier…).   .

195 Lieu-dit Le Prat Générac 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine   maisonforteduprat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine à la Maison Forte du Prat

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Maison Forte du Prat Générac a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Blaye

À voir aussi à Générac (Gironde)