Journées Européennes du Patrimoine à la Maison PARRA Maison PARRA Marmande
samedi 19 septembre 2026 · Maison PARRA · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Journées Européennes du Patrimoine à la Maison PARRA
Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison PARRA ouvre ses portes samedi et dimanche .Le tarif d’entrée sera exceptionnellement fixé à 5 € par adulte, soit la moitié du tarif habituel. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Un parcours immersif entre art, nature, poésie, objets réinventés et univers sensibles dans une demeure du XVIIIe siècle transformée en expérience artistique.
Une visite libre et immersive à vivre en famille, entre amis ou lors d’une escapade en Lot-et-Garonne. .
Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 42 58
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English : Journées Européennes du Patrimoine à la Maison PARRA
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Maison PARRA Marmande a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Val de Garonne
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