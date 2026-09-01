Journées Européennes du Patrimoine à la Maison PARRA Maison PARRA Marmande

Informations pratiques

Marmande

Journées Européennes du Patrimoine à la Maison PARRA

Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison PARRA ouvre ses portes samedi et dimanche .Le tarif d’entrée sera exceptionnellement fixé à 5 € par adulte, soit la moitié du tarif habituel. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Un parcours immersif entre art, nature, poésie, objets réinventés et univers sensibles dans une demeure du XVIIIe siècle transformée en expérience artistique.

Une visite libre et immersive à vivre en famille, entre amis ou lors d’une escapade en Lot-et-Garonne. .

Maison PARRA 18 Rue Paul Vergnes Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 42 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine à la Maison PARRA

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Maison PARRA Marmande a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Val de Garonne