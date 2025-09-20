Journées européennes du patrimoine à la Maison Rurale Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Exposition :

Admirez les pièces emblématiques du service de table “Obernai” par les Amis de Henri LOUX. Vous pourrez observer les “soup’hier, sauc’hier et sal’hier” des collections de l’AMROF. Côté textile, de belles nappes chiffrées et marquées seront présentées, ainsi que des pots à lait de Soufflenheim. L’exposition se tiendra dans différents espaces de la Maison Rurale, à découvrir lors de ce week-end dédié.

Conférence :

Richard BRISACH tiendra une causerie sur “l’histoire de la gastronomie française” à 16h. Sa passion, c’est cuisiner, inventer des plats, ou détourner les standards de la tradition culinaire. Profitez de son exposé pendant lequel vous pourrez en apprendre davantage sur l’univers de la gastronomie !

Dans la cour, se tiendront un petit marché de produits du terroir, et une brocante de vaisselle pour les amateurs d’objets anciens qui pérennisent le souvenir.

Animations :

Pour le plaisir des papilles, des ateliers et des dégustations seront animés pour tous les âges. Démonstration de broderie de monogrammes et de points de croix. Marguerite, la “vache-mascotte” de l’étable, sera mise à contribution pour la traite. Grâce à son lait, les petits et les grands pourront s’essayer au barattage du beurre, ainsi qu’à la fabrication d’une brioche ou d’un petit pain. Le chou à choucroute sera débité à l’ancienne, et les fruits passeront au pressurage … Une multitude d’ateliers et d’animations qui enrichiront une journée bien remplie, autour de notre si beau patrimoine !

Restauration :

A midi : Salade de pommes de terre et knacks, dessert, café/tisane (8€)

Après-midi : Dampfnüdle et compote de pommes (4€)

A partir de 19 h : Tartes flambées.

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est

Animation, exposition, conférence, et dégustation pour tous les âges. ateliers démonstrations

