Informations pratiques

Déols

Journées Européennes du Patrimoine à La Martinerie

Route du régiment Niémen-Normandie Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026, le Musée militaire de La Martinerie vous ouvre ses portes !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le Musée de la mémoire militaire de La Martinerie propose deux visites guidées chaque jour durant tout le week-end. Elles permettront aux visiteurs de découvrir les collections du musée et de mieux comprendre l’histoire militaire du site à travers objets, documents et témoignages.

Une conférence sera également proposée par Didier DUBANT, docteur en histoire, sur le thème : « La confrontation des correspondances de Maurice Dupin (père de George Sand) avec les fouilles du camp de Boulogne en 1803 ». Cette intervention permettra de croiser sources historiques et découvertes archéologiques pour éclairer cet épisode de l’histoire napoléonienne. .

Route du régiment Niémen-Normandie Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 6 33 42 91 30

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English :

To celebrate the 2026 European Heritage Days, the Departmental Center for Military Remembrance and the Friends of La Martinerie invite you to join them for guided tours and a lecture!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à La Martinerie Déols a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme