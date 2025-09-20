Journées Européennes du Patrimoine à la médiathèque Rue du Lieutenant Flandi Aubagne

Samedi 20 septembre 2025 de 15h à 17h et de 14h à 14h30.

Café Guasco de 14h à 14h30

Célestin Espanet de 15h à 17h. Rue du Lieutenant Flandi Médiathèque municipale Aubagne Bouches-du-Rhône

Les lieux culturels de la Ville, la Légion étrangère et plusieurs associations se mobilisent tout le week-end pour vous proposer visites, expositions et animations pour tous !



Les JEP sont de retour avec un programme toujours plus riche et diversifié !

Samedi de 14h à 14h30

Café Guasco

L’équipe du fonds patrimonial vous accueille à l’heure du café pour une petite visite à la découverte de la collection d’ouvrages, de périodiques et de partitions de musique rassemblés par les époux Guasco. La culture, l’histoire, les coutumes et traditions de Provence ou d’ailleurs sont à l’honneur dans cette bibliothèque méconnue.





Samedi de 15h à 17h

Célestin Espanet, maire de 1935-1941 à 1944-1945, nous raconte Aubagne.

Eliane Beguoin évoquera les souvenirs de son grand-père agrémentés des lectures de Coraline Rey puis vous partirez dans les pas de Célestin Espanet à travers les rues d’Aubagne. .

Rue du Lieutenant Flandi Médiathèque municipale Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 90

English :

The town’s cultural venues, the Foreign Legion and a number of associations are mobilizing all weekend long to offer tours, exhibitions and events for all!



The JEP are back with an even richer and more diverse program!

German :

Die Kulturstätten der Stadt, die Fremdenlegion und mehrere Vereine mobilisieren sich das ganze Wochenende, um Ihnen Besichtigungen, Ausstellungen und Animationen für alle zu bieten!



Die JEP sind wieder da, mit einem immer reichhaltigeren und vielfältigeren Programm!

Italiano :

I centri culturali della città, la Legione Straniera Francese e diverse associazioni collaborano per tutto il fine settimana per offrire visite, mostre ed eventi per tutti!



Il JEP torna con un programma ancora più ricco e vario!

Espanol :

Los espacios culturales de la ciudad, la Legión Extranjera y numerosas asociaciones colaboran durante todo el fin de semana para ofrecer visitas, exposiciones y eventos para todos los públicos



Los JEP vuelven con un programa aún más rico y variado

