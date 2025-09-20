Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Érik Orsenna La Corderie Royale Rochefort

La Corderie Royale BP 10284 Rochefort Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite des réserves et de l’espace patrimoine, atelier Minecraft et découverte de l’exposition en cours.

La Corderie Royale BP 10284 Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

English : European Heritage Days at the Érik Orsenna multimedia library

Tour of the reserves and heritage area, Minecraft workshop and exploration of the current exhibition.

German : Europäische Tage des Kulturerbes in der Mediathek Érik Orsenna

Besichtigung der Lagerräume und des Kulturerbes, Minecraft-Workshop und Entdeckung der aktuellen Ausstellung.

Italiano :

Visitate le riserve e l’area del patrimonio, partecipate a un laboratorio di Minecraft e scoprite la mostra in corso.

Espanol :

Visite las reservas y la zona patrimonial, participe en un taller de Minecraft y descubra la exposición actual.

