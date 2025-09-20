Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Érik Orsenna La Corderie Royale Rochefort
Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Érik Orsenna
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Visite des réserves et de l’espace patrimoine, atelier Minecraft et découverte de l’exposition en cours.
La Corderie Royale BP 10284 Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr
English : European Heritage Days at the Érik Orsenna multimedia library
Tour of the reserves and heritage area, Minecraft workshop and exploration of the current exhibition.
German : Europäische Tage des Kulturerbes in der Mediathek Érik Orsenna
Besichtigung der Lagerräume und des Kulturerbes, Minecraft-Workshop und Entdeckung der aktuellen Ausstellung.
Italiano :
Visitate le riserve e l’area del patrimonio, partecipate a un laboratorio di Minecraft e scoprite la mostra in corso.
Espanol :
Visite las reservas y la zona patrimonial, participe en un taller de Minecraft y descubra la exposición actual.
L’événement Journées européennes du patrimoine à la médiathèque Érik Orsenna Rochefort a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan