Journées Européennes du Patrimoine à la Médiathèque Michel Crépeau Parvis de la Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle

Journées Européennes du Patrimoine à la Médiathèque Michel Crépeau samedi 20 septembre 2025.

Parvis de la Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Atelier-performatif graphique et dansé par le collectif Müe Dada.

Parvis de la Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : European Heritage Days at the Michel Crépeau library

Graphic and dance performance workshop by the Müe Dada collective.

German : Europäische Tage des Kulturerbes in der Mediathek Michel Crépeau

Graphisch-performatives und getanztes Atelier des Kollektivs Müe Dada.

Italiano :

Laboratorio di grafica e danza del collettivo Müe Dada.

Espanol : Jornadas Europeas de Patrimonio a la Médiateca Michel Crépeau

Taller de performance gráfica y danza a cargo del colectivo Müe Dada.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-31 par La Rochelle Tourisme