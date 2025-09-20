Journées Européennes du Patrimoine à la Médiathèque Michel Crépeau Parvis de la Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle
Journées Européennes du Patrimoine à la Médiathèque Michel Crépeau Parvis de la Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine à la Médiathèque Michel Crépeau
Parvis de la Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 17:30:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Atelier-performatif graphique et dansé par le collectif Müe Dada.
.
Parvis de la Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr
English : European Heritage Days at the Michel Crépeau library
Graphic and dance performance workshop by the Müe Dada collective.
German : Europäische Tage des Kulturerbes in der Mediathek Michel Crépeau
Graphisch-performatives und getanztes Atelier des Kollektivs Müe Dada.
Italiano :
Laboratorio di grafica e danza del collettivo Müe Dada.
Espanol : Jornadas Europeas de Patrimonio a la Médiateca Michel Crépeau
Taller de performance gráfica y danza a cargo del colectivo Müe Dada.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-31 par La Rochelle Tourisme