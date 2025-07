JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE A LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE PRÉFECTURE DE LA RÉGION OCCITANIE, PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Toulouse

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE A LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE PRÉFECTURE DE LA RÉGION OCCITANIE, PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Toulouse dimanche 21 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE A LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION OCCITANIE, PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE 1 Place Saint Etienne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Cet ancien palais archiépiscopal abrite en son sein deux siècles de représentation de l’État en Haute-Garonne et en Occitanie.

Ce week-end, il vous ouvre ses portes ! La préfecture comme vous ne l’avez jamais vue !

Au programme :

– Visite libre ou guidée marchez dans les pas du préfet et découvrez les secrets de l’architecture et de l’histoire de la préfecture

– Rencontres avec les acteurs du service public dialoguez avec eux et découvrez les missions essentielles qu’ils accomplissent au quotidien pour le service de l’État

– Animations d’artisans d’art Venez découvrir les entreprises occitanes ayant contribué à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les artisans présents partagent leurs savoirs faire dans différents domaines restauration de décors, de vitraux, de pierres et de dalles de couverture…

– Visites guidée Pénétrez dans le bureau du préfet, les salons de réceptions officielles, la cour et l’escalier d’honneur et le jardin de la préfecture aux côtés d’un guide de l’Office de Tourisme de Toulouse. Ainsi l’histoire du bâtiment et les missions du préfet n’aurons plus de secret pour vous !

Retrouvez le détail de la programmation sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

PRÉFECTURE DE LA RÉGION OCCITANIE, PRÉFECTURE DE LA HAUTE GARONNE 1 Place Saint Etienne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 34 45

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE A LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse a été mis à jour le 2025-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE