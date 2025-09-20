Journées européennes du patrimoine À la rencontre des maîtres de l’argile Aubagne

Journées européennes du patrimoine À la rencontre des maîtres de l’argile Aubagne samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine À la rencontre des maîtres de l’argile

Samedi 20 septembre 2025 Visite guidée à partir de 9h15 et à partir de 11h30. Aubagne Bouches-du-Rhône

A l’occasion des JEP, l’Office de Tourisme propose gratuitement des visites guidées, à la découverte de l’art de l’argile et du savoir-faire local.

De la Poterie Ravel à la Cigale Sicard, partez à la découverte du patrimoine aubagnais sur la Route Européenne de la Céramique. .

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

English :

On the occasion of the JEP, the Tourist Office offers free guided tours to discover the art of clay and local know-how.

German :

Anlässlich der JEP bietet das Fremdenverkehrsamt kostenlose Führungen an, bei denen Sie die Kunst des Tons und das lokale Know-how entdecken können.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo offre visite guidate gratuite per scoprire l’arte dell’argilla e il know-how locale.

Espanol :

La Oficina de Turismo ofrece visitas guiadas gratuitas para descubrir el arte del barro y el saber hacer local.

