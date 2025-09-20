Journées européennes du patrimoine À la rencontre des maîtres de l’argile Aubagne
Journées européennes du patrimoine À la rencontre des maîtres de l’argile Aubagne samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine À la rencontre des maîtres de l’argile
Samedi 20 septembre 2025 Visite guidée à partir de 9h15 et à partir de 11h30. Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
A l’occasion des JEP, l’Office de Tourisme propose gratuitement des visites guidées, à la découverte de l’art de l’argile et du savoir-faire local.
De la Poterie Ravel à la Cigale Sicard, partez à la découverte du patrimoine aubagnais sur la Route Européenne de la Céramique. .
Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr
English :
On the occasion of the JEP, the Tourist Office offers free guided tours to discover the art of clay and local know-how.
German :
Anlässlich der JEP bietet das Fremdenverkehrsamt kostenlose Führungen an, bei denen Sie die Kunst des Tons und das lokale Know-how entdecken können.
Italiano :
L’Ufficio del Turismo offre visite guidate gratuite per scoprire l’arte dell’argilla e il know-how locale.
Espanol :
La Oficina de Turismo ofrece visitas guiadas gratuitas para descubrir el arte del barro y el saber hacer local.
L’événement Journées européennes du patrimoine À la rencontre des maîtres de l’argile Aubagne a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile