Journées Européennes du Patrimoine à la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Villeton
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Réserve Naturelle · Villeton
Informations pratiques
Villeton
Journées Européennes du Patrimoine à la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière
Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découverte de la biodiversité au travers d’ateliers nature
Réserve naturelle nationale de La Mazière, proposera tout au long de la journée des ateliers, des animations et des observations consacrés à l’environnement.
Le club de pêche local présentera également des spécimens de poissons présents dans le lac. Une initiation à la pêche pourra éventuellement être proposée. .
Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 m.maziere.secretariat@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine à la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière Villeton a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Val de Garonne
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