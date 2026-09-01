Journées Européennes du Patrimoine à la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Villeton

Informations pratiques

Villeton

Journées Européennes du Patrimoine à la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de la biodiversité au travers d’ateliers nature

Réserve naturelle nationale de La Mazière, proposera tout au long de la journée des ateliers, des animations et des observations consacrés à l’environnement.

Le club de pêche local présentera également des spécimens de poissons présents dans le lac. Une initiation à la pêche pourra éventuellement être proposée. .

Maison de la Réserve Naturelle 1134 Petite Mazière Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 m.maziere.secretariat@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine à la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière Villeton a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Val de Garonne