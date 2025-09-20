Journées européennes du patrimoine à la Réserve Naturelle Régionale de Pontlevoy Pontlevoy

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine et de l’Année des Géosciences pour découvrir les roches de la réserve, leur histoire et la vie qu’elles accueillent

Journées européennes du patrimoine à la Réserve Naturelle Régionale de Pontlevoy. Un voyage avec les roches de la Réserve Naturelle Régionale. Combien y-a-t-il de roches différentes sur la

réserve ? Comment se sont-elles formées ? Contrairement aux idées reçues, la géologie est une science vivante. Les roches sont de précieux témoins de l’histoire de notre planète. Pour qui sait les lire, elles racontent les transformations qui ont touché la Terre, les milieux naturels, les êtres vivants et le climat. Elles peuvent nous aider à comprendre et anticiper les changements qui affectent notre environnement actuel. Elles sont le support de la vie aujourd’hui ! 0 .

Réserve Naturelle Régionale Pontlevoy 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 56 70 contact@cdpne.org

English :

Take advantage of the European Heritage Days and the Year of Geosciences to discover the reserve?s rocks, their history and the life they support

German :

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Denkmals und das Jahr der Geowissenschaften, um die Felsen des Reservats, ihre Geschichte und das Leben, das sie beherbergen, zu entdecken

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio e dell’Anno delle Geoscienze per scoprire le rocce della riserva, la loro storia e la vita che ospitano

Espanol :

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio y el Año de las Geociencias para descubrir las rocas de la reserva, su historia y la vida que albergan

