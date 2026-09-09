Journées européennes du patrimoine à La Sauve-Majeure, Le Centre des Monuments Nationaux, La Sauve
samedi 19 septembre 2026 · Le Centre des Monuments Nationaux · La Sauve
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine à La Sauve-Majeure 19 et 20 septembre Le Centre des Monuments Nationaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’abbaye de La Sauve-Majeure ouvre ses portes gratuitement.
Parcourez en autonomie le parcours de visite et découvrez l’histoire fascinante de ce monument inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des « Chemins de Compostelle en France ».
Le Centre des Monuments Nationaux 14 avenue de l’abbaye 33670 LA SAUVE MAJEURE La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.abbaye-la-sauve-majeure.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}, {« type »: « email », « value »: « abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556230155 »}]
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’abbaye de La Sauve-Majeure ouvre ses portes gratuitement. Parcourez en autonomie le parcours de visite et découvrez l’histoire fascinante d… Gironde Nouvelle-Aquitaine
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