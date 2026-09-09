UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Sauve

Journées européennes du patrimoine à La Sauve-Majeure, Le Centre des Monuments Nationaux, La Sauve

samedi 19 septembre 2026 · Le Centre des Monuments Nationaux · La Sauve

Journées européennes du patrimoine à La Sauve-Majeure, Le Centre des Monuments Nationaux, La Sauve

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Centre des Monuments Nationaux
Adresse
14 avenue de l'abbaye 33670 LA SAUVE MAJEURE
Ville
33670 La Sauve
Département
Gironde

Journées européennes du patrimoine à La Sauve-Majeure 19 et 20 septembre Le Centre des Monuments Nationaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’abbaye de La Sauve-Majeure ouvre ses portes gratuitement.

Parcourez en autonomie le parcours de visite et découvrez l’histoire fascinante de ce monument inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des « Chemins de Compostelle en France ».

Le Centre des Monuments Nationaux 14 avenue de l’abbaye 33670 LA SAUVE MAJEURE La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.abbaye-la-sauve-majeure.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}, {« type »: « email », « value »: « abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556230155 »}]
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, l’abbaye de La Sauve-Majeure ouvre ses portes gratuitement. Parcourez en autonomie le parcours de visite et découvrez l’histoire fascinante d… Gironde Nouvelle-Aquitaine

À voir aussi à La Sauve (Gironde)