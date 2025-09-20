Journées Européennes du Patrimoine à la Seigneurie Andlau

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour (re)découvrir la Seigneurie !

Les Journées Européennes du Patrimoine à la Seigneurie

C’est l’évènement culturel de la rentrée ! Le temps d’un week-end la Seigneurie vous ouvre ses portes grtuitement et vous propose des visites et animations pour tous.

A cette occasion, deux expositions vont se croiser à la Seigneurie. L’exposition 1525, un printemps de libertés sera à l’honneur une dernière fois grâce à des visites guidées et à la présence du trio de flûtes Renaissance Un doulx regard. Venez-vous plonger dans l’ambiance musicale du début du 16e siècle en suivant les musiciennes dans les salles de la Seigneurie.

Vous pourrez également vous challenger en famille grâce à une mosaïque en briques Lego® imaginée par nos équipes et Fanabriques. L’enjeu est de taille il s’agit de découvrir le thème et le titre de la prochaine exposition temporaire de cette fin d’année !

Dans le jardin, un espace ludique accessible dès le plus jeune âge sera implanté avec des jeux en bois surdimensionnés et d’autres surprises dans un décor coloré.

Ouverture au public samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Animations avec Rigol’jeux, Fanabriques et l’ensemble Un doulx regard samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

English :

Take advantage of the European Heritage Days to (re)discover the Seigneurie!

German :

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um die Seigneurie (neu) zu entdecken!

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per (ri)scoprire la Signoria!

Espanol :

¡Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para (re)descubrir la Seigneurie!

