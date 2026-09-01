Informations pratiques

Andlau

Journées Européennes du Patrimoine à la Seigneurie

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour (re)découvrir la Seigneurie !

Les Journées Européennes du Patrimoine à la Seigneurie

C’est l’évènement culturel de la rentrée ! Les samedi 19 et dimanche 20 septembre prochain, la Seigneurie vous ouvre ses portes gratuitement et vous propose des visites et animations pour tous.

A cette occasion, en lien avec le thème de la prochaine exposition temporaire, qui ouvrira ses portes fin septembre et vous sera bientôt dévoilée, la Seigneurie vous propose une programmation musicale et festive !

Ateliers (en continu tout le week-end) :

Fabrique ton orchestre, ouvert à tous

Les petits musiciens de la Seigneurie, spécialement pensé pour les tout-petits

Concerts :

la Chorale d’Epfig, samedi à 16h

les Z’Accords d’Eléon, dimanche à 11h45

le Musical Joy Band de Rustenhart, dimanche à 15h et à 16h30

Visites guidées :

samedi et dimanche à 14h30

Ouverture au public : samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Entrée et animations gratuites tout le week-end. 0 .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of the European Heritage Days to (re)discover the Seigneurie!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Seigneurie Andlau a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du pays de Barr