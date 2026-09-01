Journées Européennes du Patrimoine à la Seigneurie Andlau
samedi 19 septembre 2026 · Andlau
Informations pratiques
Andlau
Journées Européennes du Patrimoine à la Seigneurie
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour (re)découvrir la Seigneurie !
Les Journées Européennes du Patrimoine à la Seigneurie
C’est l’évènement culturel de la rentrée ! Les samedi 19 et dimanche 20 septembre prochain, la Seigneurie vous ouvre ses portes gratuitement et vous propose des visites et animations pour tous.
A cette occasion, en lien avec le thème de la prochaine exposition temporaire, qui ouvrira ses portes fin septembre et vous sera bientôt dévoilée, la Seigneurie vous propose une programmation musicale et festive !
Ateliers (en continu tout le week-end) :
Fabrique ton orchestre, ouvert à tous
Les petits musiciens de la Seigneurie, spécialement pensé pour les tout-petits
Concerts :
la Chorale d’Epfig, samedi à 16h
les Z’Accords d’Eléon, dimanche à 11h45
le Musical Joy Band de Rustenhart, dimanche à 15h et à 16h30
Visites guidées :
samedi et dimanche à 14h30
Ouverture au public : samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. Entrée et animations gratuites tout le week-end. 0 .
Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take advantage of the European Heritage Days to (re)discover the Seigneurie!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Seigneurie Andlau a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du pays de Barr
À voir aussi à Andlau (Bas-Rhin)
- Ateliers pour petits musiciens, La Seigneurie – Centre d’Interprétation du Patrimoine, Andlau 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Seigneurie, La Seigneurie – Centre d’Interprétation du Patrimoine, Andlau 19 septembre 2026
- Concerts d’ensembles vocaux et instrumentaux, La Seigneurie – Centre d’Interprétation du Patrimoine, Andlau 19 septembre 2026
- Dîner-concert rock avec le groupe ReStart Andlau 19 septembre 2026
- Marché aux puces Andlau 20 septembre 2026