Journées européennes du patrimoine à la Tour de Crest À la rencontre de Marguerite Gapion, prisonnière protestante Crest

Journées européennes du patrimoine à la Tour de Crest À la rencontre de Marguerite Gapion, prisonnière protestante

La Tour de Crest Crest Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Venez rencontrer Marguerite Gapion, une Protestante enfermée à la Tour de Crest après la Révocation de l’Édit de Nantes. Elle vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’État les conditions de vie des prisonniers.

La Tour de Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

English :

Come and meet Marguerite Gapion, a Protestant imprisoned at the Tour de Crest after the Revocation of the Edict of Nantes. She will tell you all about the history of the former state prison and the living conditions of the prisoners.

German :

Treffen Sie Marguerite Gapion, eine Protestantin, die nach der Aufhebung des Edikts von Nantes im Tour de Crest eingesperrt wurde. Sie wird Ihnen die Geschichte des ehemaligen Staatsgefängnisses und die Lebensbedingungen der Gefangenen näher bringen.

Italiano :

Venite a conoscere Marguerite Gapion, una donna protestante imprigionata alla Tour de Crest dopo la revoca dell’Editto di Nantes. Vi racconterà la storia dell’ex prigione di Stato e le condizioni di vita dei prigionieri.

Espanol :

Venga a conocer a Marguerite Gapion, una mujer protestante encarcelada en la Tour de Crest tras la revocación del Edicto de Nantes. Le contará la historia de la antigua prisión estatal y las condiciones de vida de los presos.

