Journées européennes du patrimoine à la Tour de Crest Le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, prisonnier par lettre de cachet Crest

Journées européennes du patrimoine à la Tour de Crest Le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, prisonnier par lettre de cachet

La Tour de Crest Crest Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Suivez le quotidien du Chevalier de Saint-Georges, un prisonnier enfermé par lettre de cachet à la Tour de Crest pendant plus de 30 ans ! Il vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’État les conditions de vie des prisonniers.

La Tour de Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

English :

Follow the daily life of the Chevalier de Saint-Georges, a prisoner locked up by lettre de cachet at the Tour de Crest for over 30 years! Learn about the history of the former state prison and the living conditions of the prisoners.

German :

Verfolgen Sie den Alltag des Chevalier de Saint-Georges, eines Gefangenen, der aufgrund eines Siegelbriefs über 30 Jahre lang im Tour de Crest eingesperrt war! Er wird Ihnen die Geschichte des ehemaligen Staatsgefängnisses und die Lebensbedingungen der Gefangenen näher bringen.

Italiano :

Seguite la vita quotidiana dello Chevalier de Saint-Georges, un detenuto rinchiuso da oltre 30 anni al Tour de Crest! Vi racconterà la storia dell’ex prigione di Stato e le condizioni di vita dei detenuti.

Espanol :

Siga el día a día del Caballero de Saint-Georges, un preso encerrado durante más de 30 años en la Tour de Crest Le contará la historia de la antigua prisión estatal y las condiciones de vida de los presos.

