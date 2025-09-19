JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE A LA VANNERIE DU MORNE DES ESSES Vannerie du morne des esses – 103 impasse de la vannerie Morne des Esses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00+ – 2025-09-19T19:+

Fin : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2025

– Projection sur la préparation de nos fibres

– Visite du musée Capitaine Nicolas

– initiation au tissage de l’aroman et du cachibou

– Visite du magasin

– Bokantay avec une vannière et le grand public

– Visite du musée Capitaine Nicolas

– Visite du magasin

Mail : VANNERIE MORNE DES ESSES

vanneriemornedesesses@orange.fr

Vannerie du morne des esses – 103 impasse de la vannerie 103 rue de la vannerie – 97230 sainte marie Morne des Esses 97230 Martinique 0596698374 https://vannerie.kaynousaintemarie.com [{« link »: « mailto:vanneriemornedesesses@orange.fr »}] Morne des esses est réputée pour son calvaire – son agriculture et la vannerie caraïbe. Transports à proximité et parkings- accès handicapés

KAYNOU-GROS-DESIRS M OLGA