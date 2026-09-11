Journées européennes du Patrimoine à la Villa Arnaga – Cambo-les-Bains – Le jeu du petit conservateur d’Arnaga (pour les 5 – 12 ans), Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand, Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Journées européennes du Patrimoine à la Villa Arnaga – Cambo-les-Bains – Le jeu du petit conservateur d’Arnaga (pour les 5 – 12 ans) 19 et 20 septembre Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Obtiens ton diplôme de petit conservateur ou de petite conservatrice de la Villa Arnaga en résolvant quelques énigmes !

Une petite surprise t’attendra lors de la remise de ton diplôme.

Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand 9 Avenue du Docteur Alexandre Camino, 64250 Cambo-les-Bains, France Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559298392 http://www.arnaga.com En 1902, l’écrivain et dramaturge Edmond Rostand (1868-1918) achète plusieurs hectares sur la colline dominant la vallée de l’Arraga pour y construire une maison dans le style néo-basque (étages en encorbellement et en pans de bois , toit asymètrique). La construction, sous la conduite de l’architecte parisien Albert Tournaire, aidé sur place par l’architecte bordelais Pierre Ferret, s’échelonne de 1903 à 1906. Pour le décor somptueux, Rostand s’adresse à de nombreux artistes à la mode : les peintres Gaston Latouche, Hélène Dufau, Georges Delaw et Jean Veber, le sculpteur Raoul Verlet et le ferronnier Vian. Le poète y a vécu, avec sa famille, de 1906 jusqu’à sa mort en 1918. Le domaine est acheté par la ville de Cambo en 1961 pour y installer le musée Rostand, créé en 1958.

Obtiens le diplôme de petit conservateur/trice de la Villa Arnaga après avoir répondu à quelques énigmes ! Une petite surprise t’attends lors de la remise de ton diplôme !

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