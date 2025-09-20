JEP à la Villa Savoye Villa Savoye Poissy

La Villa Savoye vous accueille à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre. Au programme visite libre du monument, points parole, expérience ArchiVR, exposition photographique sur les sites Le Corbisier, concours dessin.

villa-savoye@monuments-nationaux.fr

English :

The Villa Savoye welcomes you for the European Heritage Days on September 20 and 21. On the program: free tour of the building, talking points, ArchiVR experience, photographic exhibition on the Le Corbisier sites, drawing competition.

German :

Die Villa Savoye empfängt Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals am 20. und 21. September. Auf dem Programm stehen: freie Besichtigung des Denkmals, points parole, ArchiVR-Experiment, Fotoausstellung über die Standorte Le Corbisier, Zeichenwettbewerb.

Italiano :

Villa Savoye vi accoglie per le Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre. In programma: visita gratuita dell’edificio, punti di discussione, esperienza ArchiVR, mostra fotografica sui siti di Le Corbisier, concorso di disegno.

Espanol :

La Villa Savoye le da la bienvenida a las Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre. En el programa: visita gratuita del edificio, tertulias, experiencia ArchiVR, exposición fotográfica sobre los yacimientos de Le Corbisier, concurso de dibujo.

