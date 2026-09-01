Journées européennes du patrimoine à Labastide-St-Pierre Médiathèque Labastide-Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Labastide-Saint-Pierre
Informations pratiques
Labastide-Saint-Pierre
Journées européennes du patrimoine à Labastide-St-Pierre
Médiathèque 17 rue Pasteur Labastide-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Plongez au cœur de l’histoire de votre commune le 19 septembre 2026!!
.
Médiathèque 17 rue Pasteur Labastide-Saint-Pierre 82370 Tarn-et-Garonne Occitanie lesamisdelamediathequelsp@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dive into the history of your town on September 19, 2026!!
L’événement Journées européennes du patrimoine à Labastide-St-Pierre Labastide-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne