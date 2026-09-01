Journées européennes du patrimoine à Labastide-St-Pierre Médiathèque Labastide-Saint-Pierre

Informations pratiques

Labastide-Saint-Pierre

Journées européennes du patrimoine à Labastide-St-Pierre

Médiathèque 17 rue Pasteur Labastide-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Plongez au cœur de l’histoire de votre commune le 19 septembre 2026!!

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Médiathèque 17 rue Pasteur Labastide-Saint-Pierre 82370 Tarn-et-Garonne Occitanie lesamisdelamediathequelsp@laposte.net

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English :

Dive into the history of your town on September 19, 2026!!

L’événement Journées européennes du patrimoine à Labastide-St-Pierre Labastide-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne