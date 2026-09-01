Journées Européennes du patrimoine à l’abbaye de la Boissière à Dénezé sous le Lude RN 767 Noyant-Villages

Informations pratiques

Noyant-Villages

Journées Européennes du patrimoine à l’abbaye de la Boissière à Dénezé sous le Lude

RN 767 Dénezé sous le Lude Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du patrimoine à l’abbaye de la Boissière

Histoire des abbayes cisterciennes à travers la visite de l’abbaye de La Boissière. La visite guidée est commentée par les propriétaires du lieu toutes les heures. Elle se déroule dans les jardins puis dans la chapelle conventuelle où l’on peut admirer deux gisants remarquables du XIVe siècle. Enfin visite de la chapelle extérieure construite au XIIIe siècle pour offrir à la vénération des fidèles une parcelle de la croix du Christ rapportée de Terre sainte en 1244 par le chevalier Jean d’Alluye.

Visite commentée-Gratuit-Sans réservation. .

RN 767 Dénezé sous le Lude Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 55 52

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English :

European Heritage Days at La Boissière Abbey

L’événement Journées Européennes du patrimoine à l’abbaye de la Boissière à Dénezé sous le Lude Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert