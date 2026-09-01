Journées Européennes du patrimoine à l’abbaye de la Boissière à Dénezé sous le Lude RN 767 Noyant-Villages
samedi 19 septembre 2026 · RN 767 · Noyant-Villages
Informations pratiques
Noyant-Villages
Journées Européennes du patrimoine à l’abbaye de la Boissière à Dénezé sous le Lude
RN 767 Dénezé sous le Lude Noyant-Villages Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du patrimoine à l’abbaye de la Boissière
Histoire des abbayes cisterciennes à travers la visite de l’abbaye de La Boissière. La visite guidée est commentée par les propriétaires du lieu toutes les heures. Elle se déroule dans les jardins puis dans la chapelle conventuelle où l’on peut admirer deux gisants remarquables du XIVe siècle. Enfin visite de la chapelle extérieure construite au XIIIe siècle pour offrir à la vénération des fidèles une parcelle de la croix du Christ rapportée de Terre sainte en 1244 par le chevalier Jean d’Alluye.
Visite commentée-Gratuit-Sans réservation. .
RN 767 Dénezé sous le Lude Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 55 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
European Heritage Days at La Boissière Abbey
L’événement Journées Européennes du patrimoine à l’abbaye de la Boissière à Dénezé sous le Lude Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à Noyant-Villages (Maine-et-Loire)
- Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Noyant-Villages 19 septembre 2026
- Ouverture de l’église Notre-Dame de Broc, Église Notre-Dame, Noyant-Villages 19 septembre 2026
- Visite libre de l’exposition Orphée, l’œuvre retrouvée de Desbois, Musée Jules Desbois, Noyant-Villages 19 septembre 2026
- Découverte du manoir de la Calvinière, La Calvinière, Noyant-Villages 19 septembre 2026
- Restauration d’oeuvre d’art ouverte au public au musée Jules Desbois à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages 19 septembre 2026