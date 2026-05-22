Molesme

Journées européennes du patrimoine à l’Abbaye de Molesme

6 rue de l’Abbaye Molesme Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’abbaye de Molesme ouvre exceptionnellement ses portes au public. Fondée au XIe siècle, cette abbaye emblématique du Châtillonnais invite les visiteurs à découvrir son histoire fascinante à travers des visites guidées. Le week-end sera également marqué par un temps fort patrimonial la sculpture et la pose de la tête de l’aigle de la façade, symbole du travail de restauration mené sur le site. Une belle occasion de plonger dans l’histoire et le savoir-faire des artisans du patrimoine, au cœur d’un lieu chargé de spiritualité et de mémoire. .

6 rue de l’Abbaye Molesme 21330 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées européennes du patrimoine à l’Abbaye de Molesme

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’Abbaye de Molesme Molesme a été mis à jour le 2026-05-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)