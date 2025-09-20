Journées européennes du patrimoine à l’abbaye de Montmajour Route De Fontvieille Arles

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h15.

Dernier accès 17h15. Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles Bouches-du-Rhône

Venez (re)découvrir l’abbaye de Montmajour gratuitement tout au long du week-end.

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, venez visiter le monument gratuitement et ses expositions de photographies proposées dans le cadre des Rencontres de la photographie d’Arles. Dans le réfectoire vous pourrez découvrir l’exposition Eileen Grey / Le Corbusier [E1027+123] du photographe Stéphane Couturier et dans la salle capitulaire, l’exposition « Azov Horizons » du photographe Patrick Wack.

Des visites commentées du monument seront également proposées tout au long du week-end. .

Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 64 17 abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr

English :

Come and (re)discover Montmajour Abbey free of charge all weekend long.

German :

Entdecken Sie das ganze Wochenende über kostenlos die Abtei von Montmajour (wieder).

Italiano :

Venite a (ri)scoprire l’Abbazia di Montmajour gratuitamente per tutto il fine settimana.

Espanol :

Venga a (re)descubrir gratuitamente la Abadía de Montmajour durante todo el fin de semana.

