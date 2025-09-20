Journées Européennes du Patrimoine à l’abbaye Fontaine-Guérard Radepont

Journées Européennes du Patrimoine à l’abbaye Fontaine-Guérard Radepont samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à l’abbaye Fontaine-Guérard

D714 Radepont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’abbaye Fontaine-Guérard vous accueille dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

À cette occasion, les murs des différents espaces se couvriront de toiles réalisées par les peintres de la région.

Échanges avec les artistes, démonstrations, buvette.

Visites guidées et animations sur les deux journées

– Conférence Les vikings entre la Seine et l’Andelle les 20 et 21 sept à 11h30.

– Conférence L’histoire de Caen à travers ses noms de lieux les 20 et 21 sept à 14h30.

– Conférence L’héritage maritime des Vikings en Normandie les 20 et 21 sept à 16h30.

Tarif adulte 5€ | enfant 2,50 € | gratuit pour

les moins de 7 ans.

Contact fontaine-guerard@orange.fr .

D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67 fontaine-guerard@orange.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine à l’abbaye Fontaine-Guérard

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à l’abbaye Fontaine-Guérard Radepont a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme Lyons Andelle