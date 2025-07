Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye Notre-Dame des Gardes Abbaye Notre Dame des Gardes Chemillé-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye Notre-Dame des Gardes

Abbaye Notre Dame des Gardes 1 Rue du Monastère Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Visite de l’Abbaye Notre Dame des Gardes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

La visite permet l’accès aux lieux de vie des sœurs cloître, église, scriptorium, salle du chapitre, réfectoire, ainsi que les jardins avec un point de vue rare du fait de la situation au sommet de la Colline des Gardes.

Possibilité d’échanges avec les Sœurs qui seront présentes dans chacun de ces espaces pour accueillir les visiteurs. .

English :

Visit the Abbaye Notre Dame des Gardes during the European Heritage Days

German :

Besichtigung der Abtei Notre Dame des Gardes anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes

Italiano :

Visita all’Abbazia di Notre Dame des Gardes durante le Giornate Europee del Patrimonio

Espanol :

Visita a la abadía de Notre Dame des Gardes durante las Jornadas Europeas del Patrimonio

