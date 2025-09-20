Journées Européennes du Patrimoine à Lafitte-sur-Lot Lafitte-sur-Lot

Lafitte-sur-Lot

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Portes ouvertes du Temple de Lafitte, visite libre de l’église Saint-Sauveur, exposition de photos dans le tour du Château Saint-Sauveur de Lafitte.

Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Journées Européennes du Patrimoine à Lafitte-sur-Lot

Open house at the Temple de Lafitte, free tour of the Saint-Sauveur church, photo exhibition in the Château Saint-Sauveur de Lafitte tower.

German : Journées Européennes du Patrimoine à Lafitte-sur-Lot

Offene Türen des Tempels von Lafitte, freie Besichtigung der Kirche Saint-Sauveur, Fotoausstellung im Turm des Schlosses Saint-Sauveur de Lafitte.

Italiano :

Apertura del Temple de Lafitte, visita gratuita della chiesa di Saint-Sauveur, mostra fotografica nella torre del Castello Saint-Sauveur de Lafitte.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine à Lafitte-sur-Lot

Jornada de puertas abiertas en el Temple de Lafitte, visita gratuita a la iglesia de Saint-Sauveur, exposición fotográfica en la torre del Château Saint-Sauveur de Lafitte.

