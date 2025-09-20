Journées Européennes du Patrimoine à Lafitte-sur-Lot Lafitte-sur-Lot
Journées Européennes du Patrimoine à Lafitte-sur-Lot Lafitte-sur-Lot samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine à Lafitte-sur-Lot
Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Portes ouvertes du Temple de Lafitte, visite libre de l’église Saint-Sauveur, exposition de photos dans le tour du Château Saint-Sauveur de Lafitte.
Portes ouvertes du Temple de Lafitte, visite libre de l’église Saint-Sauveur, exposition de photos dans le tour du Château Saint-Sauveur de Lafitte. .
Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Journées Européennes du Patrimoine à Lafitte-sur-Lot
Open house at the Temple de Lafitte, free tour of the Saint-Sauveur church, photo exhibition in the Château Saint-Sauveur de Lafitte tower.
German : Journées Européennes du Patrimoine à Lafitte-sur-Lot
Offene Türen des Tempels von Lafitte, freie Besichtigung der Kirche Saint-Sauveur, Fotoausstellung im Turm des Schlosses Saint-Sauveur de Lafitte.
Italiano :
Apertura del Temple de Lafitte, visita gratuita della chiesa di Saint-Sauveur, mostra fotografica nella torre del Castello Saint-Sauveur de Lafitte.
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine à Lafitte-sur-Lot
Jornada de puertas abiertas en el Temple de Lafitte, visita gratuita a la iglesia de Saint-Sauveur, exposición fotográfica en la torre del Château Saint-Sauveur de Lafitte.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Lafitte-sur-Lot Lafitte-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Val de Garonne