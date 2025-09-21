Journées Européennes du Patrimoine à Lagraulière Lagraulière
Journées Européennes du Patrimoine à Lagraulière Lagraulière dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine à Lagraulière
Lagraulière Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
L’association Pour la Sauvegarde du Patrimoine Grauliérois propose :- des visites guidées de l’église une exposition, salle Georgette Monteil des visites guidées du château de Bellefond Dim. 21 sept. 10h-12h et 14h-17h .
Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine à Lagraulière
German : Journées Européennes du Patrimoine à Lagraulière
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Lagraulière Lagraulière a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze