Journées Européennes du Patrimoine à Lagraulière Lagraulière

Lagraulière Corrèze

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’association Pour la Sauvegarde du Patrimoine Grauliérois propose :- des visites guidées de l’église une exposition, salle Georgette Monteil des visites guidées du château de Bellefond Dim. 21 sept. 10h-12h et 14h-17h .

Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr

