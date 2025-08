Journées européennes du patrimoine à l’Ancienne École de Médecine Navale Rochefort

Journées européennes du patrimoine à l’Ancienne École de Médecine Navale Rochefort samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine à l’Ancienne École de Médecine Navale

25 rue Amiral Meyer Rochefort Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

À l’occasion des JEP, nos guides vous proposent de découvrir ou redécouvrir l’Ancienne école de médecine navale. Réservation obligatoire pour les visites guidées des collections et de la bibliothèque.

25 rue Amiral Meyer Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57 rochefort@musee-marine.fr

English : European Heritage Days at the Ancienne École de Médecine Navale

Our guides will be on hand to help you discover or rediscover the Ancienne école de médecine navale. Booking is essential for guided tours of the collections and the library.

German : Europäische Tage des Denkmals in der Ancienne École de Médecine Navale (Alte Schule für Schiffsmedizin)

Anlässlich der JEP bieten Ihnen unsere Fremdenführer die Möglichkeit, die Alte Schule für Marinemedizin zu entdecken oder wiederzuentdecken. Für die Führungen durch die Sammlungen und die Bibliothek ist eine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Le nostre guide saranno a disposizione per farvi scoprire o riscoprire l’Ancienne école de médecine navale. Per le visite guidate alle collezioni e alla biblioteca è indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Nuestros guías le ayudarán a descubrir o redescubrir la Ancienne école de médecine navale. Las visitas guiadas a las colecciones y a la biblioteca requieren reserva previa.

