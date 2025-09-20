Journées européennes du Patrimoine à Lanmeur Locquirec

Journées européennes du Patrimoine à Lanmeur Locquirec samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine à Lanmeur

Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Au programme de cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine à Lanmeur

> ATELIER DES VIEUX OUTILS (nouveauté 2025), rue du Ty Pistel

Sam 20, dim 21 visite libre de 14h à 18h. Gratuit.

Venez découvrir des vieux outils, récupérés depuis 2019, de plusieurs professions. Certaines pièces datent de 1870 !

> CHEMIN DU LAPIC, Bourg de Lanmeur

Sam 20; dim 21 libre accès. 3km. RDV devant la chapelle de Kernitron. Plan du circuit mis à disposition sur place. Gratuit.

Le circuit du Lapic, de 3km, vous permettra de découvrir les monuments et lieux pittoresques de la commune de Lanmeur Fontaine de Kériziou, Fontaine de Kernitron, le lavoir de la rue Traon… Un géocaching (balade à l’aide d’un GPS et/ou d’un téléphone équipé d’un GPS) de 8 caches permet de découvrir ce circuit d’une façon ludique (Les Trésors du Lapic téléchargeable via l’application geocaching.com).

> ÉGLISE SAINT-MÉLAR ET SA CRYPTE

Sam 20, dim 21 visite libre de 10h à 18h. Gratuit.

L’église est dédiée à Saint-Mélar, jeune martyr selon la légende. Sur la chaire de l’église, se trouvent quatre panneaux sculptés visibles qui résument sa légende. Sous l’église se trouve la crypte pré-romane qui comprend trois nefs rythmées par huit piliers datés du IXe siècle, deux portent une décoration exceptionnelle dans l’art roman.

> LA MAISON DU PATRIMOINE, 11 rue de Kernitron

Sam 20, dim 21 visite libre de 14h à 18h. Gratuit.

Venez découvrir l’exposition Des pierres et des hommes , présentant la collection géologique du petit Trégor et des tableaux qui mettent en valeur le petit patrimoine de Lanmeur. Présentation de cartes postales et photos anciennes.

> LA FONTAINE DE KERNITRON, Lieu-dit Kernitron

Sam 20, dim 21 libre accès. Gratuit.

Venez découvrir la belle fontaine de Kernitron située près de la chapelle de Kernitron (actuellement en travaux). Un panneau explicatif sera installé pour faire découvrir les pratiques et croyances liées à cette fontaine.

> CHAPELLE DE KERNITRON, Rue de Kernitron

Sam 20, dim 21 visite libre de 10h à 18h. Gratuit.

Située dans un cadre agréable près du parc, ancien prieuré, la chapelle de pèlerinage a été construite au XIIe siècle par les moines bénédictins dépendant de Saint-Jacut. De l’édifice roman ne subsistent que la nef et le transept. Le porche sud est surmonté d’un gable et orné d’un tympan représentant le Christ en majesté entouré des symboles des quatre

évangélistes. .

Locquirec 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 40 83

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du Patrimoine à Lanmeur Locquirec a été mis à jour le 2025-08-22 par OT BAIE DE MORLAIX