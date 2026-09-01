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Journées Européennes du Patrimoine à Laruscade Laruscade

samedi 19 septembre 2026 · Laruscade

Journées Européennes du Patrimoine à Laruscade Laruscade

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Halles le bourg
Ville
33620 Laruscade
Département
Gironde
Tarif
0 0 0 Gratuit

Laruscade

Journées Européennes du Patrimoine à Laruscade

Halles le bourg Laruscade Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir les photographies du concours Paysage rural ruscadien en danger accueillies à la bibliothèque. Les thèmes mis à l’honneur cette année dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sont Patrimoine de la photographie , à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, et le Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

A 17h30 seront annoncés les résultats et la remise des prix du concours.   .

Halles le bourg Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 57 92  biblio@mairie-laruscade.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine à Laruscade

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Laruscade Laruscade a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Latitude Nord Gironde

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