Journées Européennes du Patrimoine à Lasalle Place du village Lasalle

Informations pratiques

Lasalle

Journées Européennes du Patrimoine à Lasalle

Place du village Place Jean Gazaix Lasalle Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte d’énigmes savantes et drolatiques autour de la vie du village et de ses monuments.

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Place du village Place Jean Gazaix Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 6 47 60 36 71 l.bouchez@orange.fr

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English :

Set out to discover clever and humorous riddles about village life and its landmarks.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Lasalle Lasalle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes