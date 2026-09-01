Journées Européennes du Patrimoine à Lasalle Place du village Lasalle
samedi 19 septembre 2026 · Place du village · Lasalle
Informations pratiques
Lasalle
Journées Européennes du Patrimoine à Lasalle
Place du village Place Jean Gazaix Lasalle Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte d’énigmes savantes et drolatiques autour de la vie du village et de ses monuments.
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Place du village Place Jean Gazaix Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 6 47 60 36 71 l.bouchez@orange.fr
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English :
Set out to discover clever and humorous riddles about village life and its landmarks.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Lasalle Lasalle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes
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