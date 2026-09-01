Journées européennes du patrimoine à Lascaux Lascaux IV Montignac-Lascaux
samedi 19 septembre 2026 · Lascaux IV · Montignac-Lascaux
Informations pratiques
Montignac-Lascaux
Journées européennes du patrimoine à Lascaux
Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : 22.9 – 22.9 – 22.9 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
10h-16h. Visite autour des facs-similés Lascaux II, Lascaux IV et l’atelier des facs-similés sur le thème patrimoine en danger . Sur réservation. 22,90€ à 32,90€
Visite autour des fac-similés Lascaux II, Lascaux IV et l’atelier des facs-similés du Périgord.
Cette visite jumelée propose une découverte exceptionnelle de Lascaux II, Lascaux IV et de l’Atelier des Fac-Similés du Périgord, en mettant en lumière le rôle essentiel des reproductions dans la protection et la transmission de ce patrimoine fragile.
Une occasion rare de parcourir ces trois sites emblématiques et de mieux comprendre les techniques de reproduction ainsi que les enjeux liés à la conservation de ce patrimoine exceptionnel. .
Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lascaux.fr
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English : Journées européennes du patrimoine à Lascaux
10 a.m.–4 p.m. Tour of the facsimiles: Lascaux II, Lascaux IV, and the facsimile workshop, focusing on the theme “Endangered Heritage.” Reservations required. 22.90? 32.90?
L’événement Journées européennes du patrimoine à Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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