Journées européennes du patrimoine à Lascaux Lascaux IV Montignac-Lascaux

Informations pratiques

Montignac-Lascaux

Journées européennes du patrimoine à Lascaux

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 22.9 – 22.9 – 22.9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

10h-16h. Visite autour des facs-similés Lascaux II, Lascaux IV et l’atelier des facs-similés sur le thème patrimoine en danger . Sur réservation. 22,90€ à 32,90€

Visite autour des fac-similés Lascaux II, Lascaux IV et l’atelier des facs-similés du Périgord.

Cette visite jumelée propose une découverte exceptionnelle de Lascaux II, Lascaux IV et de l’Atelier des Fac-Similés du Périgord, en mettant en lumière le rôle essentiel des reproductions dans la protection et la transmission de ce patrimoine fragile.

Une occasion rare de parcourir ces trois sites emblématiques et de mieux comprendre les techniques de reproduction ainsi que les enjeux liés à la conservation de ce patrimoine exceptionnel. .

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lascaux.fr

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English : Journées européennes du patrimoine à Lascaux

10 a.m.–4 p.m. Tour of the facsimiles: Lascaux II, Lascaux IV, and the facsimile workshop, focusing on the theme “Endangered Heritage.” Reservations required. 22.90? 32.90?

L’événement Journées européennes du patrimoine à Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-08-16 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère