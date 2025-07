Journées européennes du patrimoine à l’Atelier Calder « La Gouacherie » Saché

Journées européennes du patrimoine à l’Atelier Calder « La Gouacherie »

10 route de la Basse Chevrière Saché Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-09-20 12:30:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

2025-09-20

Visite commentée d’atelier d’artiste

La Gouacherie est la très ancienne maison du passeur de l’Indre(1280). L’artiste américain Calder y a peint durant plus de 20 ans sans « déranger l’ordre ancien », comme il se plaisait à le dire. Elle vient d’être restaurée avec l’aide de la Fondation du Patrimoine ; nous lui avons rendu un semblant d’âme avec un petit lieu de mémoire rempli de souvenirs consultables sur place ou expliqués par des témoignages authentiques. .

10 route de la Basse Chevrière Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 81 50 jeanjamroz@gmail.com

English :

Guided tour of an artist’s studio

La Gouacherie is the very old house of the Indre ferryman (1280). The American artist Calder painted here for over 20 years without « disturbing the ancient order », as he liked to say. It has just been restored with the help of the Fondation du Patrimoin

German :

Kommentierte Besichtigung eines Künstlerateliers

La Gouacherie ist das sehr alte Haus des Fährmanns am Fluss Indre(1280). Der amerikanische Künstler Calder malte hier über 20 Jahre lang, ohne « die alte Ordnung zu stören », wie er es gerne ausdrückte. Es wurde mit Hilfe der Fondation du Patrimoin (Stiftung für das Kulturerbe) restauriert

Italiano :

Visita guidata allo studio di un artista

La Gouacherie è l’antichissima casa del traghettatore dell’Indre (1280). L’artista americano Calder vi ha dipinto per oltre 20 anni senza « disturbare il vecchio ordine », come amava dire. È stata appena restaurata con il contributo della Fondation du Patrimoin

Espanol :

Visita guiada al estudio de un artista

La Gouacherie es la antiquísima casa del barquero del Indre (1280). El artista americano Calder pintó aquí durante más de 20 años sin « alterar el orden antiguo », como le gustaba decir. Acaba de ser restaurada con la ayuda de la Fondation du Patrimoin

