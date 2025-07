Journées Européennes du Patrimoine à l’Atelier Calder Saché

A l’Occasion des journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’ancien atelier du sculpteur américain Alexander Calder.

Gratuit sur réservation obligatoire

Venez découvrir l’ancien atelier du sculpteur américain Alexander Calder, situé au cœur de la Vallée de l’Indre.. Ce bâtiment emblématique entièrement imaginé et conçu par Calder au début des années 60, est conservé dans le respect de son histoire. Ce lieu d’inspiration pour Calder, était aussi un lieu de travail et de vie, où l’artiste a pu créer ses œuvres monumentales, les stabiles, aujourd’hui présentes dans les plus grandes collections.

Depuis 1989, l’Atelier Calder apporte son soutien à la création contemporaine en accueilllant des artistes en résidence, pour des périodes de trois mois.

Ces journées du patrimoine seront l’occasion de revenir sur l’histoire architecturale de ce lieu exceptionnel, labellisé « Architecture contemporaine remarquable »

Gratuit sur réservation obligatoire .

Route du Carroi Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 29 29 reservation@atelier-calder.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and discover the former studio of American sculptor Alexander Calder.

Free admission booking essential

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals können Sie das ehemalige Atelier des amerikanischen Bildhauers Alexander Calder besichtigen.

Kostenlos Reservierung erforderlich

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire l’ex studio dello scultore americano Alexander Calder.

Gratuito prenotazione obbligatoria

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el antiguo taller del escultor estadounidense Alexander Calder.

Gratuito imprescindible reservar

