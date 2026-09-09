Journées européennes du patrimoine à Lauzerte, La commune de Lauzerte, Lauzerte

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine à Lauzerte 19 et 20 septembre La commune de Lauzerte Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la cité médiévale de Lauzerte, classée parmi les Plus Beaux Villages de France, vous ouvre les portes de son histoire.

Laissez-vous guider à travers plus de huit siècles de patrimoine, au fil des ruelles et des monuments qui font le charme de cette bastide remarquable. Cette visite vous invite à découvrir les secrets de la ville et à comprendre son évolution au cours des siècles.

Pourquoi la place des Cornières présente-t-elle un angle relevé ? Que sont devenus les remparts ? À quoi servaient les cornières qui bordent la place ? Autant de questions auxquelles répondra votre guide passionnée au cours de cette promenade riche en anecdotes.

Marchez sur les traces des comtes, des marchands et des pèlerins qui ont façonné l’histoire de Lauzerte.

Profitez également de l’exposition photographique en plein air présentant les clichés grand format des œuvres de Nicolas Henry, répartis dans la cité médiévale.

La commune de Lauzerte Place des Cornières 82097 LAUZERTE Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/w/391796/evenement/19831993/visite-guidee-de-la-cite-medievale-de-lauzerte#/events/19831993 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@lauzerte.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0563946514 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la cité médiévale de Lauzerte, classée parmi les Plus Beaux Villages de France, vous ouvre les portes de son histoire. Laissez-vous guider à trave… Occitanie Tarn-et-Garonne