Journées Européennes du Patrimoine à l’Ecomusée Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert
samedi 19 septembre 2026 · Ecomusée du Pays de la Cerise · Fougerolles-Saint-Valbert
Informations pratiques
Fougerolles-Saint-Valbert
Journées Européennes du Patrimoine à l’Ecomusée
Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le parcours de visite du musée sera ouvert gratuitement pendant le week-end, aux horaires habituels ; et nous proposons le dimanche après-midi une visite guidée de notre exposition temporaire Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45 à 14h30. .
Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 52 50
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English : Journées Européennes du Patrimoine à l’Ecomusée
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à l’Ecomusée Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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