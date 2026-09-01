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AGENDA · Fougerolles-Saint-Valbert

Journées Européennes du Patrimoine à l’Ecomusée Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert

samedi 19 septembre 2026 · Ecomusée du Pays de la Cerise · Fougerolles-Saint-Valbert

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Ecomusée du Pays de la Cerise
Adresse
206 Le Petit Fahys
Ville
70220 Fougerolles-Saint-Valbert
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Fougerolles-Saint-Valbert

Journées Européennes du Patrimoine à l’Ecomusée

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le parcours de visite du musée sera ouvert gratuitement pendant le week-end, aux horaires habituels ; et nous proposons le dimanche après-midi une visite guidée de notre exposition temporaire Résister à l’oubli, Fougerolles 39-45 à 14h30.   .

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 52 50 

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English : Journées Européennes du Patrimoine à l’Ecomusée

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à l’Ecomusée Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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