Journées européennes du patrimoine à l’église de St-Coutant le Grand rue de l’Église Saint-Coutant-le-Grand

Informations pratiques

Saint-Coutant-le-Grand

Journées européennes du patrimoine à l’église de St-Coutant le Grand

rue de l’Église Église Saint-Gilles Saint-Coutant-le-Grand Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre.

.

rue de l’Église Église Saint-Gilles Saint-Coutant-le-Grand 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 22 34 mairie@saintcoutantlegrand.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : European Heritage Days at the Church of St-Coutant le Grand

Free visit.

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’église de St-Coutant le Grand Saint-Coutant-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan