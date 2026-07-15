Journées européennes du patrimoine à l’église de St-Coutant le Grand rue de l’Église Saint-Coutant-le-Grand
samedi 19 septembre 2026 · rue de l'Église · Saint-Coutant-le-Grand
Informations pratiques
Saint-Coutant-le-Grand
Journées européennes du patrimoine à l’église de St-Coutant le Grand
rue de l’Église Église Saint-Gilles Saint-Coutant-le-Grand Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre.
.
rue de l’Église Église Saint-Gilles Saint-Coutant-le-Grand 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 22 34 mairie@saintcoutantlegrand.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : European Heritage Days at the Church of St-Coutant le Grand
Free visit.
L’événement Journées européennes du patrimoine à l’église de St-Coutant le Grand Saint-Coutant-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan