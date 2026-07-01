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Journées Européennes du Patrimoine à l’église Saint-Jean-Baptiste, Musée du Félicien, Argentine

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Félicien · Argentine

Journées Européennes du Patrimoine à l’église Saint-Jean-Baptiste, Musée du Félicien, Argentine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Félicien
Adresse
3408 RD 72, 73220 Argentine
Ville
73220 Argentine
Département
Savoie

Journées Européennes du Patrimoine à l’église Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Musée du Félicien Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée gratuite de l’église Saint-Jean-Baptiste.

Musée du Félicien 3408 RD 72, 73220 Argentine Argentine 73220 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 44 33 67 https://musee-felicien.fr/ http://www.facebook.com/pages/Musée-du-Félicien/269692023146173?fref=ts Le Musée du Félicien : le quotidien filmé des paysans d’autrefois au fil des saisons. Le site vous fera partager la vie de Félicien et de sa famille, paysans au début des années 1900 à Argentine, village de l’entrée de la vallée de la Maurienne. Trois courts-métrages, un son et lumière dans la cuisine reconstituée et des expositions vous feront comprendre la vie difficile et solidaire à la campagne. A43 en venant de Chambéry ou Grenoble : sortie 24 Aiton, direction Aiguebelle, D1006, RD72, musée à côté de l’église d’Argentine. D1006, RD72.
Visite commentée gratuite de l’église Saint-Jean-Baptiste.

@FrédéricBertrand et @CompagnieduChienJaune

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