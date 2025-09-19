Journées européennes du patrimoine à l’église Sainte-Catherine Église Sainte-Catherine Bitche

Journées européennes du patrimoine à l’église Sainte-Catherine Église Sainte-Catherine Bitche vendredi 19 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine à l’église Sainte-Catherine

Église Sainte-Catherine 9 Glacis du Château Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20

Vendredi 19 septembre à 19H30 Inauguration de l’exposition de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine sur l’histoire de la paroisse à l’occasion des 250 ans de l’église Sainte-Catherine, accompagnée d’une présentation d’objets liturgiques et ornements de l’église. Une conférence sera donnée par Joël Beck, président de la SHAL.

Samedi 20 et dimanche 21 en dehors des horaires de services religieux Exposition de la SHAL sur l’histoire de la paroisse à l’occasion des 250 ans de l’église Sainte-Catherine, accompagnée d’une présentation d’objets liturgiques et ornements de l’église.Tout public

0 .

Église Sainte-Catherine 9 Glacis du Château Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 6 63 16 25 47

English :

Friday, September 19 at 7:30 p.m. Inauguration of the Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine’s exhibition on the history of the parish on the occasion of the 250th anniversary of Sainte-Catherine church, accompanied by a presentation of liturgical objects and ornaments from the church. A lecture will be given by Joël Beck, President of the SHAL.

Saturday 20 and Sunday 21 outside church service times SHAL exhibition on the history of the parish to mark the 250th anniversary of Sainte-Catherine church, accompanied by a presentation of liturgical objects and church ornaments.

German :

Freitag, 19. September, 19.30 Uhr Eröffnung der Ausstellung der Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine über die Geschichte der Pfarrei anlässlich des 250-jährigen Bestehens der Kirche Sainte-Catherine, begleitet von einer Präsentation liturgischer Gegenstände und Ornamente der Kirche. Ein Vortrag wird von Joël Beck, dem Vorsitzenden der SHAL, gehalten.

Samstag, 20. und Sonntag, 21. außerhalb der Gottesdienstzeiten Ausstellung der SHAL über die Geschichte der Pfarrei anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Kirche Sainte-Catherine, begleitet von einer Präsentation liturgischer Gegenstände und Kirchenschmuck.

Italiano :

Venerdì 19 settembre alle 19.30 inaugurazione della mostra della Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine sulla storia della parrocchia in occasione del 250° anniversario della chiesa di Sainte-Catherine, accompagnata da un’esposizione di oggetti liturgici e ornamenti della chiesa. Una conferenza sarà tenuta da Joël Beck, presidente dello SHAL.

Sabato 20 e domenica 21, al di fuori degli orari delle funzioni religiose, mostra della SHAL sulla storia della parrocchia in occasione del 250° anniversario della chiesa di Sainte-Catherine, accompagnata da un’esposizione di oggetti e arredi liturgici della chiesa.

Espanol :

Viernes 19 de septiembre a las 19.30 h Inauguración de la exposición de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine sobre la historia de la parroquia con motivo del 250 aniversario de la iglesia Sainte-Catherine, acompañada de una muestra de objetos litúrgicos y ornamentos de la iglesia. Joël Beck, Presidente de la SHAL, pronunciará una conferencia.

Sábado 20 y domingo 21, fuera de los oficios religiosos, exposición del SHAL sobre la historia de la parroquia con motivo del 250 aniversario de la iglesia Sainte-Catherine, acompañada de una exposición de objetos litúrgicos y ornamentos de la iglesia.

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’église Sainte-Catherine Bitche a été mis à jour le 2025-09-16 par OT DU PAYS DE BITCHE