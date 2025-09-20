Journées européennes du patrimoine à l’église Sainte-Jeanne d’Arc d’Eslettes Eslettes

5 Rue des Roses Eslettes Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, redécouvrez l’église Sainte-Jeanne d’Arc d’Eslettes.

Au programme

– Le samedi à partir de 15h Un escape-game pour les enfants à partir du 8 ans

– Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h Des visites commentées de l’église par JL Dourville, une présentation des vêtements liturgiques anciens, des balades en voitures anciennes et une démonstration de dentelle aux fuseaux. .

5 Rue des Roses Eslettes 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 08 82 41 gilbert.colling@wanadoo.fr

English : Journées européennes du patrimoine à l’église Sainte-Jeanne d’Arc d’Eslettes

