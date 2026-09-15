Informations pratiques

Colmar

Journées Européennes du Patrimoine à l’Eglise St Joseph

14 Place St Joseph Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée de l’église Saint-Joseph : une découverte de son histoire, et de son architecture. Visite de l’exposition « L’église au cœur du quartier Saint-Joseph » : une plongée dans l’histoire de l’église et de celle de son quartier. Mise en lumière de l’orgue.

À l’occasion de la 43ème édition des Journées européennes du patrimoine, découvrez le patrimoine de l’église Saint-Joseph et de son quartier, dans un esprit de partage et de transmission.

Cet après-midi sera l’occasion de découvrir autrement cet édifice et le patrimoine du quartier Saint-Joseph, à travers plusieurs animations proposées par la Communauté Saint-Joseph Espérance.

Au programme :

Visite commentée de l’église Saint-Joseph : une découverte de son histoire, de son architecture et de ses particularités.

Visite de l’exposition « L’église au cœur du quartier Saint-Joseph » : une plongée dans l’histoire de l’église et dans les liens qu’elle entretient avec la vie du quartier.

Et une mise en lumière de l’orgue. .

14 Place St Joseph Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 11 75 communic.paroisse.stjoseph@gmail.com

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English :

Guided Tour of Saint-Joseph Church: A Journey Through Its History and Architecture. Tour of the exhibition “The Church at the Heart of the Saint-Joseph Neighborhood”: a deep dive into the history of the church and its neighborhood. Spotlight on the organ.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à l’Eglise St Joseph Colmar a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de Colmar