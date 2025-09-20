JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À L’ENVOL DES PIONNIERS L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Dédié aux premiers temps de l’aéronautique, à la création des Lignes Aériennes Latécoère et de la Compagnie Générale Aéropostale puis à la naissance d’Air France, L’Envol des Pionniers est situé à Toulouse Montaudran, sur le site historique d’où sont partis entre 1918 et 1933 pour l’Afrique et l’Amérique du Sud les avions de l’Aéropostale.

Ce week-end le musée vous ouvre ses portes !

Deux journées riches en découvertes vous attendent à L’Envol des Pionniers ! Accédez gratuitement aux expositions permanentes et à l’exposition temporaire Air France. Explorez le wagon postal et le bureau de Didier Daurat exceptionnellement ouverts, et laissez-vous surprendre par une expo inédite de carnets de voyage inspirés de la mythique Ligne Aéropostale. Plongez ensuite dans une expérience sensorielle unique lors d’un atelier d’écriture animé par Marie-Cécile Fourès, ou testez votre créativité dans un atelier carnet de voyage dès 12 ans. Côté ambiance, place à la fête musique rétro avec la chanteuse Dann, jeu “Légendes du Ciel”, photobooth vintage et rencontres passionnantes avec des associations dédiées à l’histoire de l’Aéropostale.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24 standard@semeccel.com

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

