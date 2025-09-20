Journées européennes du Patrimoine à l’Historial de la Grande Guerre Péronne
Journées européennes du Patrimoine à l'Historial de la Grande Guerre Péronne samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine à l’Historial de la Grande Guerre
Place André Audinot Péronne Somme
Gratuit
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Entrée libre au musée
10h visite thématique « Balade architecturale » ou de l’exposition « Guerre en jeux ». Durée 30 à 45 min
11h visite thématique de l’expo photo « La Somme, un héritage universel hors du commun ». Durée 30 à 45 min.
14h visite thématique de l’expo photo « Le temps des reconstructions ». Durée 30 à 45 min.
15h Visite guidée des collections. Durée 1h
Tout au long de la journée: atelier en autonomie « Monument en mémoire ».
plus d’informations au 03.22.83.14.18 0 .
Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18
