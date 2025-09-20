Journées européennes du Patrimoine à l’Historial de la Grande Guerre Péronne

Place André Audinot Péronne Somme

Gratuit

0

Gratuit

09:30:00

18:00:00

2025-09-20

Entrée libre au musée

10h visite thématique « Balade architecturale » ou de l’exposition « Guerre en jeux ». Durée 30 à 45 min

11h visite thématique de l’expo photo « La Somme, un héritage universel hors du commun ». Durée 30 à 45 min.

14h visite thématique de l’expo photo « Le temps des reconstructions ». Durée 30 à 45 min.

15h Visite guidée des collections. Durée 1h

Tout au long de la journée: atelier en autonomie « Monument en mémoire ».

plus d’informations au 03.22.83.14.18 0 .

Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 14 18

