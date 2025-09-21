Journées européennes du patrimoine à l’île d’Aix Sémaphore Île-d’Aix

Journées européennes du patrimoine à l’île d’Aix Sémaphore Île-d’Aix dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine à l’île d’Aix Sémaphore

place du sémaphore Île-d’Aix Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visite libre du sémaphore.

.

place du sémaphore Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 09 mairie@iledaix.fr

English : European Heritage Days on the Ile d’Aix

Self-guided tour of the semaphore station.

German : Europäische Tage des Kulturerbes auf der Île d’Aix

Freie Besichtigung des Semaphors.

Italiano :

Visita gratuita del semaforo.

Espanol :

Visita libre del semáforo.

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’île d’Aix Sémaphore Île-d’Aix a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan