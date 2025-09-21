Journées européennes du patrimoine à l’île d’Aix Sémaphore Île-d’Aix
Journées européennes du patrimoine à l’île d’Aix Sémaphore
place du sémaphore Île-d’Aix Charente-Maritime
Début : Dimanche 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Visite libre du sémaphore.
place du sémaphore Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 09 mairie@iledaix.fr
English : European Heritage Days on the Ile d’Aix
Self-guided tour of the semaphore station.
German : Europäische Tage des Kulturerbes auf der Île d’Aix
Freie Besichtigung des Semaphors.
Italiano :
Visita gratuita del semaforo.
Espanol :
Visita libre del semáforo.
