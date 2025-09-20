Journées européennes du Patrimoine à Locquirec Locquirec

Locquirec Finistère

Au programme de cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine à Locquirec.

> ÉGLISE SAINT-JACQUES, Rue de l’église

Sam 20, dim 21 visite libre de 14h30 à 18h. Gratuit.

Au cœur du village, cette église de style Beaumanoir abrite plusieurs pièces classées dont le remarquable retable sculpté polychrome de style flamand (fin XVe siècle) représentant les scènes de la vie du Christ. Vous pourrez aussi admirer la voûte lambrissée peinte par Pierre-Paul Cléran en 1712, et restaurée en 2012.

> AR PRESBITAL, 21 rue de l’église

Sam 20 visite libre de 10h à 18h.

Dim 21 visite libre de 10h à 18h + Conférence à 15h. Gratuit.

Venez découvrir ce patrimoine revitalisé abritant plusieurs espaces aussi pratiques qu’esthétiques vision, conception, construction se sont suivies pour métamorphoser le presbytère de Locquirec, son jardin et l’ancienne École des filles de la commune.

Dimanche 21 à 15h conférence Compostelle: l’éternel chemin animée par Rose Faujour.

> CIRCUIT DES LAVOIRS (nouveauté 2025)

Sam 20, dim 21 visite libre de 14h30 à 17h30. RDV à 14h30 au Parking du fond de la baie. Gratuit.

Circuit des lavoirs Varcq, Rugunay et Linguez, chapelle du Linguez, Maison du passeur, port de Toul An Héry, manoir de l’Île Blanche, tombes coffres de l’âge du bronze et découverte du four à pain.

> MAISON DU FOUR A PAIN, Lieu-dit Pen-Enez

Sam 20 RDV à 10h, à 13h façonnage, à 16h enfournage cuisson, à 17h sortie du four des pains.

Dim 21 à 14h, départ de la randonnée à la maison du four à pain sur le thème de la pierre de Locquirec à travers les lieux d’extraction et le bâti. Durée: environ 3h. Gratuit.

Ce four à pain date vraisemblablement du XVIIe siècle. Il est le témoin de l’usage de la pierre dite de Locquirec.

> CHAPELLE DE LINGUEZ, Lieu-dit Le Linguez

Dim 21 visite libre de 14h30 à 17h30. Gratuit.

Cette chapelle, fondée entre le XVIe et le XVIIe siècle et bâtie sur les hauteurs de la rivière du Douron, a révélé, grâce à une restauration récente de belles et émouvantes fresques ainsi que de rares graffitis. .

Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 67 40 83

