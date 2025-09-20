Journées Européennes du Patrimoine à Logempré Pont-Saint-Pierre

Journées Européennes du Patrimoine à Logempré Pont-Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à Logempré

Avenue du Château Pont-Saint-Pierre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ce lieu chargé d’histoire et son environnement préservé.

Au programme

Samedi 20/09 à 14h Concert de trompes de chasse par « Les échos de la Forêt de Lyons »

Samedi 20/09 entre 14h30 et 18h

Dimanche 21/09 entre 10h et 12h et entre 14h30 et 18h

Visite guidée des extérieurs du château et présentation des travaux d’urgence à mener sur le monument emblématique de la Normandie pour la Mission Bern 2025.

Livret ludique de visite pour les enfants et animation au verger

Départs de visites toutes les 30 minutes. Durée de la visite 1h

Réservation recommandée

Dimanche 21/09

14h30 et 16h Conférence sur l’histoire du château par Franck ADAM

Durée 45 min

Réservation recommandée

Evènement gratuit !

Evènement extérieur, zones d’accessibilité PMR réduites.

Sur site également exposition sur l’histoire du château, buvette .

Avenue du Château Pont-Saint-Pierre 27360 Eure Normandie +33 6 27 72 30 32 kristell.chedru@logempre.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine à Logempré

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Logempré Pont-Saint-Pierre a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme Lyons Andelle