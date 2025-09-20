Journées européennes du patrimoine à Loisirs en Gare Gare de Guiscriff Guiscriff
Gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 13:30:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-20
Venez découvrir l’histoire du Réseau Breton et son impact régional. En effet, il a permis un essor économique, social et culturel. De nombreux supports multimédia vous sont proposés. Visite libre. .
Gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80
