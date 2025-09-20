Journées européennes du patrimoine à Loisirs en Gare Gare de Guiscriff Guiscriff

Journées européennes du patrimoine à Loisirs en Gare Gare de Guiscriff Guiscriff samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine à Loisirs en Gare

Gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir l’histoire du Réseau Breton et son impact régional. En effet, il a permis un essor économique, social et culturel. De nombreux supports multimédia vous sont proposés. Visite libre. .

Gare de Guiscriff 117 Rue de la Gare Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine à Loisirs en Gare Guiscriff a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan