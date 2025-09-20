Journées Européènnes du Patrimoine à Lubersac Visite guidée de l’église Saint-Etienne Lubersac

Journées Européènnes du Patrimoine à Lubersac Visite guidée de l’église Saint-Etienne Lubersac samedi 20 septembre 2025.

Journées Européènnes du Patrimoine à Lubersac Visite guidée de l’église Saint-Etienne

Eglise Saint-Etienne Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée de l’église Saint-Etienne par le Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise.

Rdv à 11h devant l’église. .

Eglise Saint-Etienne Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr

English : Journées Européènnes du Patrimoine à Lubersac Visite guidée de l’église Saint-Etienne

German : Journées Européènnes du Patrimoine à Lubersac Visite guidée de l’église Saint-Etienne

Italiano :

Espanol : Journées Européènnes du Patrimoine à Lubersac Visite guidée de l’église Saint-Etienne

L’événement Journées Européènnes du Patrimoine à Lubersac Visite guidée de l’église Saint-Etienne Lubersac a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze