Journées européennes du patrimoine à lunéville Espace Guy Corbiat Lunéville

Journées européennes du patrimoine à lunéville

Espace Guy Corbiat 32 Place Saint Jacques Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 15:30:00

2025-09-20

Journées européennes du patrimoine 2025 programmes des activités pour la ville de Lunéville.

Pour sa 42e édition, les Journées européennes du patrimoine auront pour Thème 2025 « Patrimoine architectural” (réalisations artistiques et techniques de l’architecture). Au programme: samedi et dimanche de 10h à 17h à l’espace Guy Corbiat, exposition architectures, atelier pour les enfants Kapla, quiz, constructions architecturales uniques en papier, visite guidée adultes “De l’ombre des remparts à la lumière contemporaine” (10h30 à 12h30), visite guidée enfants “A vos jumelles !” (14h à 15h30). Entrée libre et gratuite sans réservation.Tout public

Espace Guy Corbiat 32 Place Saint Jacques Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 68 patrimoine@mairie-luneville.fr

English :

European Heritage Days 2025 program of activities for the city of Lunéville.

For its 42nd edition, the theme of the European Heritage Days 2025 will be « Architectural Heritage » (artistic and technical achievements in architecture). On the program: Saturday and Sunday from 10 a.m. to 5 p.m. at Espace Guy Corbiat, architectural exhibition, children’s workshop Kapla, quiz, unique architectural paper constructions, guided tour for adults: ?From the shadow of the ramparts to contemporary light? (10:30 a.m. to 12:30 p.m.), guided tour for children: ?Take your binoculars! (2pm to 3:30pm). Free admission without reservation.

German :

Europäische Tage des Denkmals 2025 Programme für Aktivitäten in der Stadt Lunéville.

Die 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals steht 2025 unter dem Motto « Architektonisches Erbe » (künstlerische und technische Errungenschaften der Architektur). Programm: Samstag und Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr im Espace Guy Corbiat, Architekturausstellung, Workshops für Kinder: Kapla, Quiz, einzigartige architektonische Konstruktionen aus Papier, Führung für Erwachsene: « Vom Schatten der Stadtmauern zum zeitgenössischen Licht » (10:30 bis 12:30 Uhr), Führung für Kinder: « An die Ferngläser! (14:00 bis 15:30 Uhr). Freier Eintritt ohne Reservierung.

Italiano :

Programma di attività delle Giornate europee del patrimonio 2025 per la città di Lunéville.

Il tema delle 42esime Giornate europee del patrimonio del 2025 sarà il « Patrimonio architettonico » (realizzazioni artistiche e tecniche dell’architettura). In programma: sabato e domenica dalle 10 alle 17 presso l’Espace Guy Corbiat, mostra di architettura, laboratorio per bambini Kapla, quiz, costruzioni architettoniche di carta uniche, visita guidata per adulti: « Dall’ombra dei bastioni alla luce contemporanea » (dalle 10.30 alle 12.30), visita guidata per bambini: « Prendete il binocolo! (dalle 14.00 alle 15.30). Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Programa de actividades de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025 para la ciudad de Lunéville.

El tema de la 42ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025 será « El patrimonio arquitectónico » (realizaciones artísticas y técnicas de la arquitectura). En el programa: sábado y domingo de 10.00 a 17.00 horas en el Espace Guy Corbiat, exposición de arquitectura, taller para niños Kapla, concurso, construcciones arquitectónicas únicas en papel, visita guiada para adultos: « De la sombra de las murallas a la luz contemporánea » (de 10.30 a 12.30 h), visita guiada para niños: « ¡Coge tus prismáticos! (de 14.00 a 15.30 h). Entrada gratuita, sin reserva.

