Journées Européennes du Patrimoine à Mâcon Cité des Climats et vins de Bourgogne à Mâcon Mâcon

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Mâcon 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Venez célébrer les Journées européennes du patrimoine à la Cité !
À cette occasion, nous vous donnons rendez-vous à Mâcon pour un week-end exceptionnel !
Découvrez la Cité des Climats et Vins de Bourgogne, un lieu unique dédié à la culture et à l’histoire des vins de Bourgogne, grâce à une programmation inédite.
Parcours de visite
Plongez dans notre parcours de visite multisensoriel, entièrement dédié à l’histoire des vins de Bourgogne.
Les enfants profiteront d’un parcours ludique et immersif, conçu spécialement pour eux.
Tarif préférentiel tout au long du week-end.
Ce billet inclut la dégustation d’un vin ou d’un jus de raisin.
Les enfants peuvent compléter leur visite avec un livret-jeux, exceptionnellement offert.
S’ils découvrent le mot mystère, une surprise les attend !
Restauration possible sur place ! .
